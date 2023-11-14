Учет свадебных тенденций при планировании свадьбы превратит ваш особый день в поистине уникальный праздник не только для вас, но и для гостей. Это поможет продемонстрировать вашу индивидуальность и стиль.

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2024 год станет годом нетрадиционных свадеб и персонализации. От нетрадиционных мест проведения свадьбы и заведений питания с менее официальной атмосферой до альтернативных свадебных платьев, отражающих ваш личный стиль,

– подчеркнула редактор Rock My Wedding Дженнифер Ред-Домингуэз.

Празднование на природе

Выбор места празднования и декора задает вашей свадьбе атмосферу и настроение. В последние годы молодожены все чаще выбирают нетрадиционные места для празднования: виноградники, промышленные помещения, сельские постройки и т.д. В 2024 году этот тренд наберет еще больше популярности.

"Эти нетрадиционные места предлагают пустое полотно для творчества и позволяют вам превратить пространство в отражение вашего личного стиля", – пояснила Ред-Домингуэз.

Зелень в декоре

В декоре популярно будет использование зелени и цветочных композиций. Эвкалипт и папоротник придадут объема и естественности.

Популярными становятся подвесные установки, это могут быть цветы или фонари. Они создают потрясающий фокус в любом месте и придают чувство драматизма. Кроме того, на свадебных фото это будет выглядеть просто невероятно.



Фонари остаются в тренде в 2024 году / Фото Sam Docker

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Тренды в одежде невесты

В мире распространяется новый тренд на свадебные платья. Невесты начинают отдавать предпочтение другим цветам, а не только белом: шампанскому, нежно-розовому и даже ярким. Эти нетрадиционные цвета позволяют невесте выразить свою уникальность и выделиться на фоне других.



Невесты выходят замуж в ярких платьях / Фото Amy B

В фешн-индустрию вернулся тренд на заниженную талию и это не обошло свадебные платья. В 2024 году платья с низкой талией можно считать стильными. Это хорошая новость для тех, кто имеет форму тела в виде песочных часов или более короткую верхнюю часть тела. Платье в такой фасоне подчеркнет изгибы и продолжит линию туловища.

В тренде также остаются кружево и вышивка на платье. Эти детали придадут вашему образу женственности и романтичности.



Кружева и вышивка будут в тренде в 2024 году / Фото Fidel Hajj, Pexels

Элегантности свадебному платью придаст большой бант. Такая деталь привлечет внимание к спинке или декольте, чем подчеркнет общий образ. Банты для свадебных платьев могут быть разных размеров и разных тканей, поэтому с ними можно поэкспериментировать и найти тот, который идеально завершит образ.

По словам Ред-Домингуэза, длинная фата уже неактуальна. В 2024 году лучше отдать предпочтение вуали. Также можно на нее надеть короткую фату. Такой образ будет игривее и идеально подойдет для вечеринки.

Свадебные сувениры

Свадебные сувениры – это особый способ выразить благодарность гостям за то, что они разделили с вами радость вашей женитьбы. Важно выбрать что-то уникальное и персонализированное.



Подарок от молодоженов гостям / Фото L'Orangerie du Manoir

Шоты вместо шампанского

Многие пары вместо шампанского предпочли шоты или авторские коктейли. Этот свадебный тренд набирает все больше популярности. Однако здесь важно ориентироваться и на вкусовые предпочтения ваших гостей.



Коктейли на свадьбах набирают популярность / Фото Grace & Mitch

Заметим, ваша свадьба в любом случае будет уникальной, ведь это ваша особая история. Однако эти советы помогут вам сделать этот невероятный день еще лучше.