Как написать лучший тост, хорошо знают основательницы платформы Speech Tank Мариса Полански и Кристин Келлер. Прислушавшись к их советам, вы произведете прекрасное впечатление на свадьбе.
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Свадебный тост должен быть содержательным, но не слишком длинным и пресным. Обязательно должно быть начало, середина и конец. Эксперты поделились шаблоном для написания тоста, который можно использовать для того, чтобы придумать уникальное поздравление.
Шаблон свадебного тоста
- Поздравьте молодоженов. Расскажите, на сколько вам важно присутствовать на их праздновании.
- Представьтесь. Не все гости знают, кем вы являетесь для молодоженов. Поэтому одним предложением вспомните историю вашего знакомства.
- Расскажите историю. Подберите шутки, которые удачно дополнят ваш тост и сделают его гармоничным и непринужденным.
- Обратитесь к обоим партнерам. Не стоит сосредотачиваться только на женихе или невесте, даже если вы плохо знаете другого. В этом случае вы можете поделиться тем, что ваш друг говорил о своем любимом человеке.
- Потренируйтесь на ком-то. Расскажите свои шутки кому-нибудь, кроме молодоженов. Так вы убедитесь, будут ли они понятны для других гостей.
- Поднимите бокал. В конце тоста поднимите свой бокал и предложите всем выпить за счастье молодоженов.
Если вам очень трудно написать тост, то просто сядьте за стол и запишите первое, что пришло в голову. Так же, если вы занимаетесь какими-то делами, но вам пришло интересная мысль, которую можно использовать – запишите ее.
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Ваша речь станет еще более чувственной, если вы будете использовать примеры. Мало сказать, что невеста "очень щедрая". Расскажите историю, в которой она проявила это качество своего характера.
Как поразить всех свадебным тостом / Фото Inga Seliverstova, Pexels
Келлер подчеркнула, что вспоминать о бывших в свадебном тосте – категорически запрещено. Также перед тем, как рассказывать какую-то историю о молодоженов, подумайте, можно ли, чтобы о ней узнали условно бабушка или тетя.
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Вопросы, которые точно помогут написать тост
- Каково ваше первое воспоминание о женихе или невесте?
- Какое воспоминание любимое?
- Что сказал вам друг, когда впервые рассказал о своем партнере?
- Чему вас научили жених/невеста или пара в целом?
- Какими качествами вы восхищаетесь в них?
- Когда они проявляли эти свойства?
Ответы на эти вопросы помогут вам дополнить тост и сделать его еще лучше.