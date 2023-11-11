Как написать лучший тост, хорошо знают основательницы платформы Speech Tank Мариса Полански и Кристин Келлер. Прислушавшись к их советам, вы произведете прекрасное впечатление на свадьбе.

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Свадебный тост должен быть содержательным, но не слишком длинным и пресным. Обязательно должно быть начало, середина и конец. Эксперты поделились шаблоном для написания тоста, который можно использовать для того, чтобы придумать уникальное поздравление.

Шаблон свадебного тоста

Поздравьте молодоженов. Расскажите, на сколько вам важно присутствовать на их праздновании. Представьтесь. Не все гости знают, кем вы являетесь для молодоженов. Поэтому одним предложением вспомните историю вашего знакомства. Расскажите историю. Подберите шутки, которые удачно дополнят ваш тост и сделают его гармоничным и непринужденным. Обратитесь к обоим партнерам. Не стоит сосредотачиваться только на женихе или невесте, даже если вы плохо знаете другого. В этом случае вы можете поделиться тем, что ваш друг говорил о своем любимом человеке. Потренируйтесь на ком-то. Расскажите свои шутки кому-нибудь, кроме молодоженов. Так вы убедитесь, будут ли они понятны для других гостей. Поднимите бокал. В конце тоста поднимите свой бокал и предложите всем выпить за счастье молодоженов.

Если вам очень трудно написать тост, то просто сядьте за стол и запишите первое, что пришло в голову. Так же, если вы занимаетесь какими-то делами, но вам пришло интересная мысль, которую можно использовать – запишите ее.

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Ваша речь станет еще более чувственной, если вы будете использовать примеры. Мало сказать, что невеста "очень щедрая". Расскажите историю, в которой она проявила это качество своего характера.

Обратите внимание! Лучшая продолжительность тоста – около 3 минут. Попытайтесь рассказать его в голос, чтобы убедиться, что ваша речь не затянется на гораздо дольше. Кроме того, это поможет справиться с волнением.



Как поразить всех свадебным тостом / Фото Inga Seliverstova, Pexels

Келлер подчеркнула, что вспоминать о бывших в свадебном тосте – категорически запрещено. Также перед тем, как рассказывать какую-то историю о молодоженов, подумайте, можно ли, чтобы о ней узнали условно бабушка или тетя.

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Початок нових стосунків – трепетний момент. Почуватися в цей час більш захищено можна з презервативами Durex®. Вже понад 90 років бренд покращує якість та створює нові продукти, серед яких ви знайдете ті, що підходять саме вам та вашому партнеру. Жоден із засобів контрацепції не гарантує 100% захист від вагітності та ЗПСШ. *Реклама медичного виробу. Презервативи латексні з силіконовою змазкою DUREX® Extra Safe (максимальна надійність), 3 шт. та 12 шт. Сертифікат відповідності № UA.TR.098.0007-15. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

Вопросы, которые точно помогут написать тост

Каково ваше первое воспоминание о женихе или невесте?

Какое воспоминание любимое?

Что сказал вам друг, когда впервые рассказал о своем партнере?

Чему вас научили жених/невеста или пара в целом?

Какими качествами вы восхищаетесь в них?

Когда они проявляли эти свойства?

Ответы на эти вопросы помогут вам дополнить тост и сделать его еще лучше.