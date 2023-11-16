Але чи можна мати щасливі стосунки без статевих актів? Експерти дослідили це питання і готові дати відповідь.
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Шлюб без сексу: так чи ні
Що ж, деякі експерти переконані: шлюб без сексу не означає кінець стосунків. А інтимне життя не визначає їх успішність і не робить абсолютно здоровими. Утім, обираючи мінімізувати чи, можливо, узагалі забрати інтимне життя, варто бути "на одній хвилі" зі своїм партнером у цьому питанні.
Важливість сексу залежить від мети стосунків,
– запевняє експертка із питань стосунків Кортні Бойер.
За її словами, переважають випадки, коли хтось із партнерів у шлюбі тисне на іншого задля задоволення своїх потреб. Але спочатку стосунки взагалі не грунтувалися на сексі, він потрібен був лише для продовження роду.
"Якщо один або обидва партнери справді не бажають сексу, ці стосунки однаково можуть працювати. Але тільки вони можуть вирішити, наскільки секс важливий для них і для стосунків", – пояснюють експерти.
Тут мовиться про те, що секс може бути для деяких людей способом почуватися коханим і бажаним, а для інших не є таким пріоритетним. Щоб стосунки працювали без сексу, варто визначити обом партнерам наступні аспекти:
- проговоріть свої цінності та інтереси;
- які ваші очікування від стосунків;
- чи ви обоє бажаєте стосунків без сексу і як можете задовольнити свої потреби;
- важливо, щоб обоє партнерів вирішили, що секс не є пріоритетом.
"Чесність, відкритість, довіра, вразливість і любов є ключовими елементами того, щоб стосунки працювали. Це чудовий час для життя, якщо ви шукаєте особливі відносини", – додають фахівці.