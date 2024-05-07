Так, Лев, Телець і Скорпіон уже найближчими днями дізнаються про зраду, пише Love 24.

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Лев

Ця новина розіб'є вам серце. Кохана людина вже тривалий час ходить наліво.

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Телець

Зовсім скоро ви можете дізнатися про зраду партнера. Ця правда буде дуже болісною.

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Скорпіон

Раптово ви дізнаєтеся, що кохана людина далеко не один раз ходила наліво. Буде важко стримувати емоції.

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