Так, Лев, Телець і Скорпіон уже найближчими днями дізнаються про зраду, пише Love 24.
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Лев
Ця новина розіб'є вам серце. Кохана людина вже тривалий час ходить наліво.
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Телець
Зовсім скоро ви можете дізнатися про зраду партнера. Ця правда буде дуже болісною.
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Скорпіон
Раптово ви дізнаєтеся, що кохана людина далеко не один раз ходила наліво. Буде важко стримувати емоції.
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