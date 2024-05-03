Так, Близнюки та Діви, на вас чекає неймовірний сюрприз від коханої людини. Це буде те, чого ви так давно хотіли, пише Love 24.

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Близнюки

В останній місяць весни близька людина зробить вам довгоочікуваний подарунок. Не стримуйте своїх емоцій. Пам'ятайте, що ви варті найкращого.

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Діва

Травень буде сповнений дуже приємних сюрпризів. Один з них чекатиме на вас уже незабаром. Так, кохана людина підготує подарунок мрії.

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