Так, Скорпіон і Близнюки, у травні ви зустрінете дуже особливу людину. Вона прийде у ваше життя й залишиться назавжди, пише Love 24.

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Скорпіон

Уже до кінця весни ви зустрінете кохання всього життя. Однак, не поспішайте, нехай усе розвивається "природним" шляхом.

Зосередьте увагу на ваших почуттях. Серце допоможе зробити правильний вибір у коханні.

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Близнюки

Цього місяця на вас чекає доленосна зустріч. Так, вже у травні зустрінете кохання всього життя.

Зосереджуйте увагу на спільних інтересах та цінностях. Це буде основою міцних стосунків. Будьте відкриті, не просіть порад в інших і дійте так, як підказує серце.

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