Так, кому у травні пощастить в особистому житті, а хто втратить кохання – читайте гороскоп для всіх знаків зодіаку на Love 24.

До речі Уже в травні 4 знаки зодіаку знайдуть кохання на роботі

Овен

У травні до вас може повернутися колишній партнер чи партнерка. Можливо, ця спроба збудувати міцні стосунки буде успішною та принесе вам щастя.

Гороскоп для Овнів

Телець

Нарешті це станеться. Дорога серцю людина наважиться на вкрай важливу для вас розмову. Не бійтеся, дійте так, як підказує серце.

Гороскоп для Тельців

Близнюки

Зовсім скоро ви зустрінете людину, яка розділить життя на до і після. Попереду неймовірні зміни. Відкрийте своє серце для кохання й насолоджуйтеся.

Гороскоп для Близнюків

Рак

У травні ви зможете наладити стосунки з дорогою серцю людиною. Однак, для цього доведеться попрацювати над собою.

Гороскоп для Раків

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Лев

Цього місяця можуть почастішати конфлікти. Жоден з вас не готовий йти на компроміс. Обговоріть усе спокійно, доки ще можна врятувати стосунки.

Гороскоп для Левів

Діва

Вам варто нарешті визначитися, чого хочете від партнера. Не будьте занадто вимогливими, якщо самі не відповідаєте омріяним "стандартам".

Гороскоп для Дів

Терези

У травні вам, ймовірно, доведеться переживати розставання. Це буде надзвичайно складний період.

Гороскоп для Терезів

Скорпіон

У травні ваші стосунки можуть тріщати по швах. Ймовірно, як би не старалися, все буде на марно.

Гороскоп для Скорпіонів

Стрілець

Ви знайдете спільну мову з дорогою серцю людиною. Втім, це буде зовсім нелегко.

Гороскоп для Стрільців

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Козоріг

Козороги, вам варто менше часу думати про роботу. Приділіть час коханій людині. Повірте, зараз це як ніколи важливо.

Гороскоп для Козорогів

Водолій

Травень буде для вас щасливим. Особисте життя наладиться. Усе йтиме як по маслу. Головне – дійте так, як підказує серце.

Гороскоп для Водоліїв

Риби

Ви зустрінете дуже важливу людину. Ці стосунки будуть сповнені ніжності та пристрасті. Втім, скоріш за все, триватимуть недовго.

Гороскоп для Риб