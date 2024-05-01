Так, кому в мае повезет в личной жизни, а кто потеряет любовь – читайте гороскоп для всех знаков зодиака на Love 24.

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Овен

В мае к вам может вернуться бывший партнер или партнерша. Возможно, эта попытка построить прочные отношения будет успешной и принесет вам счастье.

Гороскоп для Овнов

Телец

Наконец это произойдет. Дорогой сердцу человек решится на крайне важный для вас разговор. Не бойтесь, действуйте так, как подсказывает сердце.

Гороскоп для Тельцов

Близнецы

Совсем скоро вы встретите человека, который разделит жизнь на до и после. Впереди невероятные изменения. Откройте свое сердце для любви и наслаждайтесь.

Гороскоп для Близнецов

Рак

В мае вы сможете наладить отношения с дорогим сердцу человеком. Однако, для этого придется поработать над собой.

Гороскоп для Раков

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Лев

В этом месяце могут участиться конфликты. Ни один из вас не готов идти на компромисс. Обсудите все спокойно, пока еще можно спасти отношения.

Гороскоп для Львов

Дева

Вам стоит наконец-то определиться, чего хотите от партнера. Не будьте слишком требовательными, если сами не соответствуете желанным "стандартам".

Гороскоп для Дев

Весы

В мае вам, вероятно, придется переживать расставания. Это будет чрезвычайно сложный период.

Гороскоп для Весов

Скорпион

В мае ваши отношения могут трещать по швам. Вероятно, как бы ни старались, все будет напрасно.

Гороскоп для Скорпионов

Стрелец

Вы найдете общий язык с дорогим сердцу человеком. Впрочем, это будет совсем нелегко.

Гороскоп для Стрельцов

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Козерог

Козероги, вам стоит меньше времени думать о работе. Уделите время любимому человеку. Поверьте, сейчас это как никогда важно.

Гороскоп для Козерогов

Водолей

Май будет для вас счастливым. Личная жизнь наладится. Все будет идти как по маслу. Главное – действуйте так, как подсказывает сердце.

Гороскоп для Водолеев

Рыбы

Вы встретите очень важного человека. Эти отношения будут полны нежности и страсти.

Гороскоп для Рыб