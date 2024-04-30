Овен, Телец, Рак и Козерог, не игнорируйте сигналы своего организма. В ближайшие дни состояние здоровья может ухудшиться, пишет LifeStyle 24.
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Овен
Овнам стоит обращать внимание на режим питания. Быстрая еда может вам очень навредить. Также займитесь спортом и старайтесь избегать стрессовых ситуаций.
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Телец
Тельцам важно контролировать уровень стресса. Регулярные прогулки на свежем воздухе способствуют улучшению самочувствия. Также стоит придерживаться регулярного сна.
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Рак
Ракам стоит сосредоточиться на ментальном здоровье. Найдите время для отдыха и релаксации. Если чувствуете потребность, не стесняйтесь обратиться за помощью.
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Козерог
Козерогам важно соблюдать режим сна. Отдых имеет большое значение для состояния здоровья. Не игнорируйте сигналы своего организма.
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