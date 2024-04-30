Овен, Весы и Скорпион. Именно к этим трем знакам зодиака совсем скоро вернутся бывшие, передает Love 24.

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Овен

Уже в ближайшие недели к Овну может вернуться бывший партнер или партнерша. Для некоторых это будет даже очень неожиданно. Впрочем, любимый человек даст еще один шанс.

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Весы

Представители этого знака зодиака случайно встретят бывшего или бывшую. Этот человек попытается вернуть отношения. И Весы согласятся. Впрочем, со временем могут об этом сильно пожалеть.

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Скорпион

Казалось бы, что это уже невозможно. Впрочем, совсем скоро вернется близкий человек. Поэтому в мае Скорпионы попытаются еще раз построить крепкие отношения. Получится ли из этого что-то хорошее, – зависит от желания и труда двух партнеров.

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