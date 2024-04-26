Речь идет о Девах и Львах. Астрологи прогнозируют, что именно для этих знаков зодиака май будет самым счастливым в году, передает LifeStyle 24.

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Дева

Уже в конце весны Девы получат долгожданную новость. Произойдет то, чего вы очень давно ждали, будет трудно сдерживать эмоции. Эта весна действительно станет для вас одной из самых счастливых в жизни.

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Лев

Львы в мае не только услышат долгожданную приятную новость, но и получат желанный подарок. В вашей жизни произойдут важные изменения. В это время прислушивайтесь к своему сердцу и не бойтесь проявлять свои чувства.

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