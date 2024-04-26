Йдеться про Дів та Левів. Астрологи прогнозують, що саме для цих знаків зодіаку травень буде найщасливішим у році, передає LifeStyle 24.
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Діва
Уже наприкінці весни Діви отримають довгоочікувану новину. Відбудеться те, чого ви дуже давно чекали, буде важко стримувати емоції. Ця весна справді стане для вас однією з найщасливіших у житті.
Гороскоп для Дів
Лев
Леви у травні не лише почують довгоочікувану приємну новину, а й отримають омріяний подарунок. У вашому житті відбудуться важливі зміни. У цей час дослухайтеся до свого серця й не бійтеся проявляти свої почуття.
Гороскоп для Левів