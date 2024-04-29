Астрологи прогнозируют, что в мае 2024 Телец, Весы, Рак и Близнецы могут встретить любовь на работе, пишет Love 24.

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Телец

В последний месяц весны Тельцы могут испытать сильное чувство к кому-нибудь из своих коллег. Искра может вспыхнуть при работе над общими проектами и будет взаимной.

Гороскоп для Тельцов

Рак

Раки в мае поймут, что человек, которого они искали, всегда был очень близко. В нем будет все, чего они так нуждались.

Гороскоп для Раков

Весы

Весы ощутят сильное влечение к коллеге. С этого времени вы уже не сможете просто общаться. Вероятно, между вами возникнут романтические отношения.

Гороскоп для Весов

Близнецы

Май станет для Близнецов месяцем перемен. У них зародятся легкие и непринужденные отношения с кем-то из коллег.

Гороскоп для Близнецов