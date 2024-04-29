Астрологи прогнозируют, что в мае 2024 Телец, Весы, Рак и Близнецы могут встретить любовь на работе, пишет Love 24.
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Телец
В последний месяц весны Тельцы могут испытать сильное чувство к кому-нибудь из своих коллег. Искра может вспыхнуть при работе над общими проектами и будет взаимной.
Гороскоп для Тельцов
Рак
Раки в мае поймут, что человек, которого они искали, всегда был очень близко. В нем будет все, чего они так нуждались.
Гороскоп для Раков
Весы
Весы ощутят сильное влечение к коллеге. С этого времени вы уже не сможете просто общаться. Вероятно, между вами возникнут романтические отношения.
Гороскоп для Весов
Близнецы
Май станет для Близнецов месяцем перемен. У них зародятся легкие и непринужденные отношения с кем-то из коллег.
Гороскоп для Близнецов