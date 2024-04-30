Овен, Телець, Рак і Козоріг, не ігноруйте сигнали свого організму. Найближчими днями стан здоров'я може погіршитися, пише LifeStyle 24.

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Овен

Овнам варто звертати увагу на режим харчування. Швидка їжа може вам дуже нашкодити. Також займіться спортом і намагайтеся уникати стресових ситуацій.

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Телець

Тельцям важливо контролювати рівень стресу. Регулярні прогулянки на свіжому повітрі сприяють покращенню самопочуття. Також варто дотримуватися регулярного сну.

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Рак

Ракам варто зосередитися на ментальному здоров'ї. Знайдіть час для відпочинку та релаксації. Якщо відчуваєте потребу, не соромтеся звернутися за допомогою.

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Козоріг

Козорогам важливо дотримуватися режиму сну. Відпочинок має велике значення для стану здоров'я. Не ігноруйте сигнали свого організму.

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