Астрологи зазначають, що це будуть Близнюки, Терези та Тельці. Детальніший прогноз читайте далі на Love 24.

До теми 2 знаки зодіаку, які найчастіше зраджують

Близнюки

Травень буде нелегким для Близнюків. Ви будували плани на майбутнє, але несподівано можете дізнатися, що кохана людина тривалий час зраджує.

Гороскоп для Близнюків

Терези

В останній місяць весни вам, ймовірно, доведеться переживати розставання. Цей час буде надзвичайно складним для вас, однак згодом ви станете сильнішими.

Гороскоп для Терезів

Телець

Ваш шлюб може опинитися на межі краху. Причиною розлучення можуть стати постійні сварки або ж зрада коханої людини.

Гороскоп для Тельців