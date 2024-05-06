Риби і Близнюки, найближчими днями ви відправитеся в подорож з дорогою серцю людиною, пише Love 24.

До речі Вже у травні ці знаки зодіаку отримають довгоочікуваний подарунок

Риби

Цього тижня для вас буде сприятливий час для романтичних подорожей. Варто розглянути можливість відвідати який-небудь мальовничий куточок природи разом з коханою людиною.

Подорож допоможе зміцнити ваші почуття та принесе вам багато незабутніх моментів.

Втім, сплануйте дорогу наперед, щоб уникнути неприємностей під час поїздки.

Головне — насолоджуйтеся разом і не забувайте про взаємопідтримку та любов.

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Близнюки

Цього тижня Близнюкам варто відправитися в романтичну подорож. Оберіть місце, де ви обидва завжди мріяли побувати та насолоджуйтеся спільним відпочинком.

Подорож допоможе зміцнити стосунки. Не забувайте давати одне одному простір та підтримку.

Насолоджуйтеся гармонією та спокоєм, які принесе вам ця романтична подорож.

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