Овен, Діва, Риби та Стрілець, в останній місяць весни вам, ймовірно, доведеться боротися з депресією, пише LifeStyle 24.
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Овен
Ваша енергія почне спадати. Відчуєте втому і важкість у виконанні буденних обов'язків.
Намагайтеся брати паузи від рутинних справ і звертайтеся до близьких за підтримкою. Зосередьте увагу на власних почуттях і дбайте про своє ментальне здоров'я.
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Риби
У травні можете відчути пригнічення, відсутність бажання працювати та спілкуватися з іншими.
Не закривайте в собі. Шукайте підтримку в близьких людей або фахівців, які допоможуть вам зміцнити психічне здоров'я.
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Діва
Цього місяця ви можете відчувати роздратованість і сум. Буде важко справитися з емоціями.
Активно займіться спортом та більше гуляйте на свіжому повітрі. Також стануть у нагоді медитації.
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Стрілець
Ви можете відчути від самих себе. Намагайтеся дивитися на ситуації з різних сторін і знаходити позитивні моменти.
Займіться тим, що допомагає розслабитися і приносить вам задоволення. Не соромтеся звернутися за допомогою.
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