Так, Стрілець, Скорпіон і Діва, цього місяця краще відкласти далеко поїздки, пише LifeStyle 24.
До речі Для яких 3 знаків зодіаку травень буде найгіршим місяцем у році
Стрілець
У травні вам краще не ризикувати. Зірки не сприятимуть вдалим подорожам. Будьте обережні. Можливість непередбачених подій на дорозі зросте. Краще залишитися вдома і насолоджуватися спокоєм.
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Скорпіон
Травень буде дуже несприятливим для подорожей. Краще никайте довгих поїздок. Зірки попереджають про можливість неприємних ситуацій.
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Діва
Цього місяця не рекомендується вирушати в подорожі, оскільки це може призвести до неприємностей. Краще зосередитися на вирішенні поточних справ, залиштеся вдома та проведіть час з найріднішими.
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