Скорпіон, Риби та Овен, саме ці знаки зодіаку можуть мати певні труднощі у травні, пише LifeStyle 24.

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Скорпіон

Зірки пророкують, що травень може бути непростим місяцем для Скорпіонів. Вони відчуватимуть сильну втому. Важливо розставляти пріоритети правильно й завжди знаходити хоч трохи часу на відпочинок. В іншому випадку це буде найгірший місяць у 2024.

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Овен

Для Овнів травень може бути періодом стресу та неврозу. Їм варто бути обережними в комунікаціях з людьми навколо та намагатися уникати конфліктних ситуацій. Також важливо шукати способи релаксації.

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Риби

Риби можуть відчувати напругу та невпевненість. Ймовірні проблеми на роботі та в особистому житті. Важливо прислухатися до свого серця й діяти так, як воно підказує.

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