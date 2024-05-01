Скорпион, Рыбы и Овен, именно эти знаки зодиака могут иметь определенные трудности в мае, пишет LifeStyle 24.
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Скорпион
Звезды предсказывают, что май может быть непростым месяцем для Скорпионов. Они будут чувствовать сильную усталость. Важно расставлять приоритеты правильно и всегда находить хоть немного времени на отдых. В противном случае это будет худший месяц в 2024.
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Овен
Для Овнов май может быть периодом стресса и невроза. Им стоит быть осторожными в коммуникациях с окружающими людьми и стараться избегать конфликтных ситуаций. Также важно искать способы релаксации.
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Рыбы
Рыбы могут чувствовать напряжение и неуверенность. Вероятны проблемы на работе и в личной жизни. Важно прислушиваться к своему сердцу и действовать так, как оно подсказывает.
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