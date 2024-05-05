Овен, Дева, Рыбы и Стрелец, в последний месяц весны вам, вероятно, придется бороться с депрессией, пишет LifeStyle 24.

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Овен

Ваша энергия начнет спадать. Почувствуете усталость и тяжесть в выполнении будничных обязанностей.

Старайтесь брать паузы от рутинных дел и обращайтесь к близким за поддержкой. Сосредоточьте внимание на собственных чувствах и заботьтесь о своем ментальном здоровье.

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Рыбы

В мае можете почувствовать угнетение, отсутствие желания работать и общаться с другими.

Не закрывайтесь в себе. Ищите поддержку у близких людей или специалистов, которые помогут вам укрепить психическое здоровье.

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Дева

В этом месяце вы можете чувствовать раздраженность и печаль. Будет трудно справиться с эмоциями.

Активно займитесь спортом и больше гуляйте на свежем воздухе. Также пригодятся медитации.

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Стрелец

Вы можете почувствовать от самих себя. Старайтесь смотреть на ситуации с разных сторон и находить положительные моменты.

Займитесь тем, что помогает расслабиться и приносит вам удовольствие. Не стесняйтесь обратиться за помощью.

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