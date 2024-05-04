Так, Риби та Скорпіон, останній місяць весни буде нелегким. Раптово можуть виникнути проблеми, пише LifeStyle 24.

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Риби

Уже найближчими тижнями у вас можливі серйозні проблеми на роботі та в особистому житті. Тримайте голову холодною. В іншому випадку ви лише погіршите ситуацію. Не соромтеся просити про допомогу.

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Скорпіон

Цей місяць може бути непростим для Скорпіонів. Ви відчуватимете сильну втому. Вкрай важливо розставляти пріоритети правильно й завжди знаходити час на відпочинок.

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