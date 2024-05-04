Так, Скорпіон, Телець і Рак — найревнивіші знаки зодіаку, пише Love 24.

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Скорпіон

Народжені під цим знаком можуть бути дуже емоційними та пристрасними у стосунках. Скорпіони також мають сильну інтуїцію, що допомагає їм розуміти потреби та бажання свого партнера. Втім, їхні заглиблені почуття можуть також призводити до ревнощів та постійних підозр.

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Рак

Представники цього знаку відомі своєю чутливістю, турботливістю й емоційністю. Вони дуже прив'язані до своїх близьких та можуть проявляти ревнощі через страх втрати або відкидання.

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Телець

Природний страх змін може призвести до ревнощів, особливо якщо Тельці відчувають, що стабільність їхнього життя під загрозою. Ці люди потребують впевненості у вірності партнера.

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