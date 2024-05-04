Так, Скорпион, Телец и Рак — самые ревнивые знаки зодиака, пишет Love 24.

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Скорпион

Рожденные под этим знаком могут быть очень эмоциональными и страстными в отношениях. Скорпионы также имеют сильную интуицию, что помогает им понимать потребности и желания своего партнера. Впрочем, их углубленные чувства могут также приводить к ревности и постоянным подозрениям.

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Рак

Представители этого знака известны своей чувствительностью, заботливостью и эмоциональностью. Они очень привязаны к своим близким и могут проявлять ревность из-за страха потери или отвержения.

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Телец

Естественный страх перемен может привести к ревности, особенно если Тельцы чувствуют, что стабильность их жизни под угрозой. Эти люди нуждаются в уверенности в верности партнера.

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