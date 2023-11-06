Йдеться про залежність від батьківського схвалення у стосунках з коханою людиною. Таке характерно Рибам, Близнюкам, Терезам і Дівам.

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Риби

Представники цього знаку є дуже близькими зі своїми батьками. Настільки, що діляться з ними абсолютно всім, і навіть подробицями особистого життя. Це нерідко перешкоджає їхнім стосункам з партнером і партнеркою та призводить до сварок.

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Близнюки

Для Близнюків мама й тато – найкращі друзі. Вони можуть годинами говорити по телефону, обговорюючи все на світі. Це позначається й на їхніх коханих. Тому що батьки знають про них все та навіть більше. Це не дає місця особистому.

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Терези

Терези радять з батьками стосовно кожного партнера у своєму житті. Вони вважають, що рідні краще знають, ніж вони, хто їм потрібен. Терези довіряють їх життєвому досвіду та мудрості. Але тоді вони стають несамостійними й повністю залежними від думки своїх батьків.

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Діва

Якщо мамі чи татові Дів не сподобався їхній обранець – це кінець. Вони сприймають слова близьких за істину, з якою сперечатися не варто. Такий підхід не дозволяє Дівам зрозуміти, а хто їм потрібен насправді. Бо вони ігнорують власні думки та міркування.

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