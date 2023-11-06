Речь идет о зависимости от родительского одобрения в отношениях с любимым человеком. Такое характерно Рыбам, Близнецам, Весам и Девам.

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Рыбы

Представители этого знака очень близки со своими родителями. Настолько, что делятся с ними абсолютно всем и даже подробностями личной жизни. Это часто препятствует их отношениям с партнером и партнершей и приводит к ссорам.

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Близнецы

Для Близнецов мама и папа – лучшие друзья. Они могут часами разговаривать по телефону, обсуждая все на свете. Это отражается и на их любимых. Потому что родители знают о них все и даже больше. Это не дает места личному.

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Весы

Весы советуют с родителями по отношению к каждому партнеру в своей жизни. Они считают, что родные лучше знают, чем они, кто им нужен. Весы доверяют их жизненному опыту и мудрости. Но тогда они становятся несамостоятельными и полностью зависящими от мнения своих родителей.

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Дева

Если маме или папе Дев не понравился их избранник – это конец. Они воспринимают слова близких как истину, с которой спорить не стоит. Такой подход не позволяет Девам понять, а кто им нужен на самом деле. Они игнорируют собственные мысли и рассуждения.

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