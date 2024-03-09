Козоріг ніколи не буде щасливим з цими знаками зодіаку

Деякі знаки зодіаку категорично не підходять Козорогу. Вони не зроблять його щасливим, а навіть навпаки.

Так, Козорогу не варто бути разом з Овном, Левом і Водолієм. У них найнижча сумісність, пише Love 24.

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Овен

Козоріг і Овен можуть мати протистояння через свої різні підходи до життя. Овен шукає пригод, тоді як Козоріг віддає перевагу стабільності. Також до конфліктів можуть призвести різні темпераменти.

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Лев

Ці знаки можуть мати конфлікт через бажання Лева постійно бути в центрі уваги. Лев шукає визнання, тоді як Козоріг віддає перевагу праці та досягненням. Це може призвести до зіткнення інтересів.

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Водолій

Народжені під цими знаками можуть мати різні цінності й погляди на життя. Водолій шукає свободу та новаторство, тоді як Козоріг прагне стабільності та самореалізації. У таких стосунках постійно буде напруга.

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