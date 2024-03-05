Так, Риби, Козоріг і Рак є прямо-таки ідеальними партнерами для Скорпіона. Вони можуть побудувати міцні та дуже щасливі стосунки, передає Love 24.

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Риби

Це один із найкращих партнерів для Скорпіона. Риби вони розуміють його глибокі почуття і емоції. Також вміють бути загадковими, що приваблює Скорпіона. Ці два знаки можуть створити дуже сильну емоційну зв'язок, який триватиме довго.

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Рак

Це ідеальний партнер для Скорпіона. У них спільні цінності. Також Рак може прекрасно зрорзуміти Скорпіона, бути для нього надійною опорою. Їхні стосунки є дуже стійкими і глибокими.

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Козоріг

Впевнений та амбіційний Козеріг добре доповнює енергійного Скорпіона. Ці знаки разом можуть досягати великих цілей, надихаючи один одного на успіх. До речі, якщо Скорпіон і Козеріг роблять щось разом, вони завжди дотримуються високих стандартів і ніколи не здаються.

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