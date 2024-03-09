Так, Козерогу не стоит быть вместе с Овном, Львом и Водолеем. У них самая низкая совместимость, пишет Love 24.

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Овен

Козерог и Овен могут иметь противостояние из-за своих разных подходов к жизни. Овен ищет приключений, тогда как Козерог предпочитает стабильность. Также к конфликтам могут привести разные темпераменты.

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Лев

Эти знаки могут иметь конфликт из-за желания Льва постоянно быть в центре внимания. Лев ищет признания, тогда как Козерог отдает предпочтение труду и достижениям. Это может привести к столкновению интересов.

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Водолей

Рожденные под этими знаками могут иметь разные ценности и взгляды на жизнь. Водолей ищет свободу и новаторство, тогда как Козерог стремится к стабильности и самореализации. В таких отношениях постоянно будет напряжение.

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