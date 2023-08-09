Овен та Скорпіон. Народжені під цими знаками зодіаку схильні до розлучень, пише 24 Канал.

До речі Які жінки найбільше схильні до розлучення: знак зодіаку

Овен

Це вогняний знак, який має запальний характер. Овни вперті, нетерплячі та можуть бути агресивні. Одружуючись, прагнуть мати з партнером постійний емоційний зв'язок. Ці чоловіки дуже важко йдуть на компроміси, тож, якщо їх щось не влаштовує у шлюбі, можуть подати на розлучення.

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Скорпіон

Цей знак зодіаку є найнебезпечнішим. Скорпіонам притаманна агресивність, войовничість та різкість. Ці чоловіки мають вибуховий характер. Скорпіонам важливо домінувати. Окрім того, вони схильні обмежувати партнера. Непростий характер може зіпсувати стосунки.

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