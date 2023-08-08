Терези та Раки – саме ці знаки зодіаку є найкращими господарями, пише 24 Канал.

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Терези

У вільний від роботи час ці чоловіки завжди знайдуть, чим зайнятися. Вони вправні господарі не лише в будинку, а й у саду та на городі. Також дуже гостинні та смачно готують.

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Рак

Цим чоловікам дуже важливий комфорт та затишок вдома. Вони люблять готувати та завжди намагаються спробувати щось нове. Раки допоможуть з хатніми справами, а не перекладатимуть все на дівчину чи дружину.

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