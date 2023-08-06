Раки та Тельці. Саме ці знаки зодіаку є найкращими господинями, пише 24 Канал.

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Рак

Цей чуттєвий знак обожнює комфорт та затишок у домі. Народжені під сузір'ям Рака жінки – чудові господині. У них завжди чисто та охайно. Окрім того, Раки дуже смачно готують. Вони будь-що зроблять таким, що справді пальчики оближеш.

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Телець

Ці жінки прагнуть створити вдома максимальний затишок. Вони підтримують будинок у чистоті та завжди готують щось смачненьке. Однак, Тельці не відмовляться від побутової техніки, яка допоможе пришвидшити виконання хатніх справ.

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