Овни та Терези одружуються лише раз у житті. Про це з посиланням на астрологів пише 24 Канал.

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Рак

Народжені під цим сузір'ям чоловіки нерідко не поспішають одружуватися. Зокрема, річ у тім, що вони шукають партнера, з яким зможуть провести справді усе життя. Вони цінують кохану людину й готові на все, щоб зберегти стосунки.

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Терези

Цей знак зодіаку відомий своїм бажанням до гармонії та балансу. Його представники з обережністю розпочинають стосунки. Вони намагаються не нести розбрат у сім'ю. За словами астрологів, саме ці чоловіки найменше схильні до розлучення. Вони зроблять усе, аби зберегти шлюб.

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