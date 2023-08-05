Астрологи назвали чотири знаки зодіаку, які можуть мати труднощі щодо зізнання в коханні. Зокрема, це Риби, Рак, Діва та Козоріг, пише 24 Канал.

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Риби

Народжені під цим знаком побоюються, що їхні почуття можуть не сприйняти. Окрім того, Риби можуть чекати, що людина все зрозуміє без слів.

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Рак

Представники цього знаку надзвичайно емоційні та чутливі. Водночас їм важко зізнатися в коханні. Тож здебільшого свою любов показують вчинками.

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Діва

Діви можуть бути занадто самокритичними та перебирати в голові всі можливі варіанти розвитку ситуації перш ніж зізнатися в коханні. Цей знак хоче бути повністю впевненим у своїх почуттях перед тим як їх проявляти.

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Козоріг

Народжені під цим знаком нерідко сумніваються у тому, що відчувають. Вони у жодному разі не хочуть кидати слова на вітер. Тож Козерогам буває дуже важко зізнатися в коханні.

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