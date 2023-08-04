У категорії "найгірший водій" лідирують Овен і Козоріг, пише 24 Канал. Ці знаки зодіаку чи не найчастіше можуть створити аварійну ситуацію.

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Овен

Сміливі та імпульсивні Овни є ще й надміру оптимістичними. Здебільшого вони прагнуть бути найкращими, втім, нерідко виходить навпаки. Представники цього знаку обожнюють швидкість, а це може призвести до аварійних ситуацій. До речі, деякі джерела зазначають, що Овен у трійці лідерів за найбільшою кількістю ДТП.

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Козоріг

Ще один знак, що поряд з Овном на сумнівному п'єдесталі "переможців" – Козоріг. Його навички водіння потребують доопрацювання. І хоча Козороги зазвичай не ганяють, втім, можуть "забути" елементарні правила безпеки. До речі, вони на другому місці за кількістю аварійних ситуацій.

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