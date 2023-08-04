В категории "худший водитель" лидируют Овен и Козерог, пишет 24 Канал. Эти знаки зодиака едва ли не чаще всего могут создать аварийную ситуацию.

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Овен

Смелые и импульсивные Овны еще и излишне оптимистичны. В большинстве своем они стремятся быть лучшими, впрочем, нередко выходит наоборот. Представители этого знака обожают скорость, что может привести к аварийным ситуациям. Кстати, некоторые источники отмечают, что Овен находится в тройке лидеров по наибольшему количеству ДТП.

Гороскоп для Овнов

Козерог

Еще один знак, что вместе с Овном на сомнительном пьедестале "победителей" – Козерог. Его навыки вождения нуждаются в доработке. И хотя Козероги обычно не гоняют, впрочем, могут "забыть" элементарные правила безопасности. К слову, они на втором месте по количеству аварийных ситуаций.

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Гороскоп для Козерогов