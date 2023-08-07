Овни, Скорпіони та Близнюки. У серпні ваше особисте життя може сильно змінитися, пише 24 Канал.

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Овен

Не відкладаєте у довгий ящик розмову зі своїм партнером. Наважтеся та поговоріть про наболіле. Можливо, вже досить мучити одне одного і розірвати стосунки.

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Скорпіон

За словами астрологів, цей знак зодіаку чи не найбільше схильний до розлучення. Якщо хочете зберегти стосунки, перестаньте тиснути на кохану людину. Дозвольте їй нарешті бути собою. В іншому випадку можете втратити все.

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Близнюки

До кінця літа ви можете дізнатися, що кохана людина зраджує. Однак, не звинувачуйте себе у всьому. Зберіться з думками та емоціям, спокійно обговоріть усе й ухваліть рішення. Зірки пророкують, що попереду на вас чекає справжнє кохання.

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