Водолії та Раки здебільшого обирають партнера на все життя. Вони щиро вірять, що цей шлюб буде єдиним, передає 24 Канал.

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Водолій

Представниці цього знаку зодіаку вміють кохати та проявляти свої почуття. Вони щиро вірять та сподіваються, що шлюб буде один і на все життя. Для цього Водолії на багато що готові.

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Рак

Ці жінки добрі та щирі. Їм не до вподоби постійна зміна партнерів. Раки вірять у справжнє кохання та хочуть провести разом усе життя.

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