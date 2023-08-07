Водолеи и Раки в основном выбирают партнера на всю жизнь. Они искренне верят, что этот брак будет единственным, передает 24 Канал.

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Водолей

Представительницы этого знака зодиака умеют любить и проявлять свои чувства. Они искренне верят и надеются, что брак будет один и на всю жизнь. Для этого Водолеи на многое готовы.

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Рак

Эти женщины добрые и искренние. Им не нравится постоянное изменение партнеров. Раки верят в настоящую любовь и хотят провести вместе всю жизнь.

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