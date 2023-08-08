Так, найбільше схильними до розлучення є жінки, народжені під сузір'ям Овна, пише 24 Канал.

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Овен

Астрологи зазначають, що цьому знаку зодіаку притаманна низка негативних рис характеру. Зокрема, Овни запальні, імпульсивні, вперті та дратівливі, можуть бути агресивними. Їхня стихія – вогонь, що, звичайно ж, проявляється і в особистому житті.

У стосунках з чоловіками ці жінки прагнуть домінувати. Втім, не терпітимуть поряд з собою підкаблучника.

Окрім того, Овни нетерплячі та важко йдуть на компроміси. Цим жінкам дуже важливо відчувати емоційний та фізичний зв'язок з партнером. Коли його немає або недостатньо, можуть вирішити, що краще розірвати шлюб.

Овни не бояться подавати на розлучення, якщо не отримують від партнера те, чого хочуть.

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Гороскоп для Овнів