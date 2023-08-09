Що прогнозують астрологи сьогодні для всіх 12 знаків зодіаку – читайте на сайті 24 Каналу.

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Гороскоп на 9 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 9 серпня 2023 для Овнів

Астрологи радять приділити цей день саморозвитку та пошуку нових вмінь і навичок. Бажання до знань та роботи допоможе досягати цілі.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 9 серпня 2023 для Тельців

Тельці можуть почути пропозицію або отримати шанс нової роботи або навіть зміни діяльності. Серйозно все обдумайте, перш ніж ухвалювати рішення.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 9 серпня 2023 для Близнюків

Близнюки сьогодні можуть зіштовхнутися з перешкодами на шляху. Поставтеся до цих викликів без зайвих тривог, щоб успішно подолати проблеми.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 9 серпня 2023 для Раків

Ракам варто розпрощатися зі справами, що докучали їм останнім часом. Тоді вони спадуть з пліч, немов важкий тягар.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 9 серпня 2023 для Левів

Астрологи радять Левам приділити час домашньому комфорту й затишку. Подбайте про хорошу атмосферу вдома та теплі стосунки з близькими.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 9 серпня 2023 для Дів

Перед Дівами може постати непроста ситуація чи загадка. Не беріть її близько до серця – вона вирішиться сама собою, а ваші зусилля будуть марними.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 9 серпня 2023 для Терезів

У Терезів хороший день для того, щоб розширити коло спілкування. Будьте відкритими та приязними, щоб додати кілька нових контактів у свій телефон.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 9 серпня 2023 для Скорпіонів

У разі складних стосунків з близькою чи коханою людиною Скорпіонам слід терміново подбати про примирення. Сьогодні вдалий день для розв'язання проблем на любовному фронті.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 9 серпня 2023 для Стрільців

Астрологи радять Стрільцям озирнутися та звернути увагу на людей поряд. Задумайтесь, чи немає в оточенні тих, хто може підставити чи зрадити.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 9 серпня 2023 для Козорогів

Козорогам можна дозволити собі ризикнути та піти на рішучий крок. Ваше рішення буде виправданим, але майте й відчуття міри.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 9 серпня 2023 для Водоліїв

Водоліям варто зосередитися на своїх завданнях. Не дозволяйте будь-чому іншому відволікати вас від досягнення мети.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 9 серпня 2023 для Риб

Вашим друзям найближчим часом може знадобитися допомога. Не відвертайтеся від них, а підставте своє плече.