Что прогнозируют астрологи сегодня для всех 12 знаков зодиака – читайте на сайте 24 Канала.
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Гороскоп на 9 августа для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 9 августа 2023 для Овнов
Астрологи советуют уделить этот день саморазвитию и поиску новых умений и навыков. Желание знаний и работы поможет достигать цели.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 9 августа 2023 для Тельцов
Тельцы могут услышать предложение или получить шанс новой работы или даже смены деятельности. Серьезно все обдумайте, прежде чем принимать решение.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 9 августа 2023 для Близнецов
Близнецы сегодня могут столкнуться с препятствиями на пути. Отнеситесь к этим вызовам без лишних тревог, чтобы успешно справиться с проблемами.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 9 августа 2023 для Раков
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 9 августа 2023 для Львов
Астрологи советуют Львам уделить время домашнему комфорту и уюту. Позаботьтесь о хорошей атмосфере дома и теплых отношениях с близкими.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 9 августа 2023 для Дев
Перед Девами может оказаться непростая ситуация или загадка. Не берите ее близко к сердцу – она решится сама собой, а ваши усилия будут тщетны.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 9 августа 2023 для Весов
У Весов хороший день для того, чтобы расширить круг общения. Будьте открыты и дружелюбны, чтобы добавить несколько новых контактов в телефон.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 9 августа 2023 для Скорпионов
В случае сложных отношений с близким или любимым человеком Скорпионам следует срочно позаботиться о примирении. Сегодня удачный день для разрешения проблем на любовном фронте.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 9 августа 2023 для Стрельцов
Астрологи советуют Стрельцам оглянуться и обратить внимание на людей рядом. Задумайтесь, нет ли в окружении тех, кто может подставить или предать.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 9 августа 2023 для Козерогов
Козерогам можно позволить себе рискнуть и пойти на решительный шаг. Ваше решение будет оправданным, но имейте и чувство меры.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 9 августа 2023 для Водолеев
Водолеям следует сосредоточиться на своих задачах. Не позволяйте чему-либо другому отвлекать вас от достижения цели.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 9 августа 2023 для Рыб
Вашим друзьям в ближайшее время может потребоваться помощь. Не отворачивайтесь от них, а подставьте свое плечо.