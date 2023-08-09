Что прогнозируют астрологи сегодня для всех 12 знаков зодиака – читайте на сайте 24 Канала.

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Гороскоп на 9 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 9 августа 2023 для Овнов

Астрологи советуют уделить этот день саморазвитию и поиску новых умений и навыков. Желание знаний и работы поможет достигать цели.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 9 августа 2023 для Тельцов

Тельцы могут услышать предложение или получить шанс новой работы или даже смены деятельности. Серьезно все обдумайте, прежде чем принимать решение.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 9 августа 2023 для Близнецов

Близнецы сегодня могут столкнуться с препятствиями на пути. Отнеситесь к этим вызовам без лишних тревог, чтобы успешно справиться с проблемами.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 9 августа 2023 для Раков

Ракам стоит распрощаться с делами, докучавшими им в последнее время. Тогда они спадут с плеч, словно тяжелое бремя.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 9 августа 2023 для Львов

Астрологи советуют Львам уделить время домашнему комфорту и уюту. Позаботьтесь о хорошей атмосфере дома и теплых отношениях с близкими.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 9 августа 2023 для Дев

Перед Девами может оказаться непростая ситуация или загадка. Не берите ее близко к сердцу – она решится сама собой, а ваши усилия будут тщетны.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 9 августа 2023 для Весов

У Весов хороший день для того, чтобы расширить круг общения. Будьте открыты и дружелюбны, чтобы добавить несколько новых контактов в телефон.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 9 августа 2023 для Скорпионов

В случае сложных отношений с близким или любимым человеком Скорпионам следует срочно позаботиться о примирении. Сегодня удачный день для разрешения проблем на любовном фронте.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 9 августа 2023 для Стрельцов

Астрологи советуют Стрельцам оглянуться и обратить внимание на людей рядом. Задумайтесь, нет ли в окружении тех, кто может подставить или предать.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 9 августа 2023 для Козерогов

Козерогам можно позволить себе рискнуть и пойти на решительный шаг. Ваше решение будет оправданным, но имейте и чувство меры.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 9 августа 2023 для Водолеев

Водолеям следует сосредоточиться на своих задачах. Не позволяйте чему-либо другому отвлекать вас от достижения цели.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 9 августа 2023 для Рыб

Вашим друзьям в ближайшее время может потребоваться помощь. Не отворачивайтесь от них, а подставьте свое плечо.