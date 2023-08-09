Овен и Скорпион. Родившиеся под этими знаками зодиака склонны к разводам, пишет 24 Канал.

Кстати говоря Какие женщины больше всего склонны к разводу: знак зодиака

Овен

Это огненный знак, который носит вспыльчивый характер. Овны упрямы, нетерпеливы и могут быть агрессивны. Женясь, стремятся иметь с партнером постоянную эмоциональную связь. Эти мужчины очень тяжело идут на компромиссы, так что если их что-то не устраивает в браке, могут подать на развод.

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Скорпион

Этот знак зодиака является наиболее опасным. Скорпионам присуща агрессивность, воинственность и резкость. Эти мужчины носят взрывной характер. Скорпионам важно доминировать. Кроме того, они склонны ограничивать партнера. Непростой характер может испортить отношения.

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