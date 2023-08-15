Але кого насправді обрала акторка і чи дійсно вона отримала "Оскар" завдяки стосункам з Гарві Вайнштайном – розкажемо у нашому матеріалі.

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За декілька років до Кука Мароні

У 14 років вона твердо вирішила, що стане акторкою і сама доля допомогла їй у цьому. Гуляючи з мамою вулицями Нью-Йорка, її помітив вуличний фотограф і попросив сфотографувати. Після цього Дженніфер помітили агенції, пропонували зйомки, а згодом почалися і прослуховування для фільмів.

Лоуренс дуже швидко розпочала свою акторську кар'єру. Навіть школу заради цього залишила на 2 роки раніше. Починаючи з 2006-го щороку за її участі виходило декілька яскравих фільмів. Тому не дивно, що зірка не була обділена й чоловічою увагою.

Дженніфер Лоуренс разом із Леонардо Ді Капріо / FilmMagic

Їй приписували роман із партнером по фільму "Люди Ікс: Перший клас" Ніколасом Голтом. Після прем'єри "Збірки промінців надії" преса замайоріла заголовками про її можливі стосунки з Бредлі Купером. У 2015 вона почала зустрічатися з режисером Дарреном Аронофскі, а згодом Дженніфер помітили в компанії давнього знайомого Девіда Рассела.

Дженніфер Лоуренс і Гарві Вайнштайн / Getty Images

Не обійшлося і без пікантних скандалів. На фоні руху MeToo Лоуренс звинуватили у стосунках зі скандальним продюсером Гарві Вайнштайном. Буцімто завдяки цьому вона й отримала свій "Оскар" за фільм "Збірка промінців надії". Утім, жінка відкинула всі звинувачення і заявила, що за 5 років спільної роботи від Вайнштайна не було жодних домагань.

Я була глибоко стурбована новинами про поведінку Гарві Вайнштайна. Я особисто не зазнала жодної форми переслідувань і не знала про жодні з цих звинувачень. Таке зловживання є невибачним і дуже засмучує. Моє серце з усіма жінками, які постраждали від цих грубих дій. І я хочу подякувати їм за їхню хоробрість, щоб виступити вперед,

– заявила тоді акторка.

Найбільш важливим в плані особистого життя для Лоуренс став 2018 рік. Тоді вона зустріла свого теперішнього чоловіка Кука Мароні.

Таємне сімейне життя

Кук Мароні – директор художньої галереї. З Дженніфер Лоуренс їх познайомила спільна знайома. Чоловік став "ковтком свіжого повітря" для акторки, оскільки сприймав її як жінку в першу чергу, а не світову зірку. Лоуренс навіть відмовилася від свого охоронця на час побачень з Мароні.

Коли я почала зустрічатися зі своїм нинішнім чоловіком, мені було так соромно приводити мого охоронця на побачення. Тож я цього не робила і дуже нервувала перші кілька разів, але все вийшло цілком добре,

– ділилася в одному з інтерв'ю Дженніфер.

Пара тримала свої стосунки в секреті. Акторка буквально вчилася жити, як звичайна людина: насолоджуватися зустрічами з коханим, ходити до ресторанів та разом проводити з ним час не боячись публіки.

Дженніфер Лоуренс і Кук Мароні / Splash

Вже за рік Кук зробив пропозицію коханій. А згодом вони влаштували для своїх друзів та родини вечірку, присвячену заручинам.

Він просто найкраща людина, яку я зустрічала у своєму житті,

– зазначала Лоуренс.

Чоловік любить порадувати кохану дорогими подарунками і увесь свій час приділяє їй. У жовтні 2019 року Мароні та Лоуренс відсвяткували весілля. Свої "так" вони сказали у присутності 150 гостей.

Лоуренс на прогулянці з чоловіком / Splash

Дженніфер насолоджувалася сімейним життям тепер уже з офіційним чоловіком. Їй на радість був навіть похід до супермаркету разом з ним.

Я думаю, що це метафора шлюбу. Йдеш в магазин зі списком – ось це і це маєш купити. Так само і в шлюбі: це і це маєш робити разом з чоловіком,

– зазначала жінка.

Початок 2022 року подарував подружжю довгоочікуване поповнення у їхній родині – Дженніфер народила сина Сая. Зірка усіма силами намагається оберігати малого від публічності. Коли акторці доводиться розпочинати новий проєкт, вона довіряє Сая чоловіку і відчуває провину за те, що мало проводить з ним час.

На щастя, мій чоловік – найкращий батько у світі,

– відзначала Лоуренс.

Дженніфер Лоуренс і Кук Мароні / Splash

Тактику непублічності Дженніфер Лоуренс зберігає й досі. Вона не веде соцмережі, але радує прихильників своєю участю у чергових гучних стрічках.