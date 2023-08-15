Винятком є лише один, найголовніший чоловік в житті попдіви – її син Веніамін, який все більше нагадує свого покійного тата. 14 серпня Євгену виповнилося б 43 роки, якби у 2013 його життя не забрав рак. До дня народження коханого Тіна навіть повторила фотосесію, в якій подружжя позувало колись. Однак тепер поряд з артисткою не чоловік, а син, який є для неї всім життям.

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Якою ж була зворушлива історія кохання Тіни Кароль та Євгена Огіра і як смерть розлучила їх – читайте далі у матеріалі 24 Каналу.

Випадкове знайомство та таємне весілля

Доленосна зустріч Тіни та Євгена відбулася у 2007 році. Огір був музичним продюсером, вони зустрілися на телеканалі М1, коли артистка зі скандалом пішла від попереднього наставника. Спочатку Євген не звернув увагу на Кароль, а та дуже засоромилася та розгубилася.

Згодом чоловік став продюсером виконавиці, допомагав їй будувати музичну кар'єру. Поступово ділові стосунки переросли в пристрасний роман, який закінчився таємним весіллям. Вже у січні 2008 року закохані розписалися в РАЦСі, а згодом Євген здійснив мрію обраниці – вони разом полетіли на Мальдіви, де влаштували романтичну церемонію.

Таємне весілля Кароль та Огіра на Мальдівах / Фото Viva

Вінчання та народження сина

15 червня Тіна та Євген обвінчалися в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, а в листопаді Кароль подарувала коханому малюка, якого назвали Веніаміна.



Вінчання Євгена Огіра та Тіни Кароль / Фото "1+1"

Хвороба та смерть Євгена

Здавалося, що їхнє кохання щодня стає все сильнішим, обоє сяяли від щастя, будували плани на майбутнє, будували дім і виховували сина. Та їхнє життя перевернула страшна новина – в Євгена діагностували рак шлунку.

До останнього Тіна не могла повірити в те, що коханий смертельно хворий. Вона відмовлялася миритися з цим, робила все можливе, щоб вилікувати його.

25 січня 2012 року свій день народження співачка святкувала в палаті хворого чоловіка. Вони обоє продовжували працювати та водночас боролися з раком. Спочатку обоє з'являлися разом на публіці, хоча й Євген тоді помітно схуд, але ніхто навіть не здогадувався, що вже через кілька місяців серце Тіни розіб'є новина про його смерть. Це сталося 28 квітня в одній з київських лікарень. Це день, який залишив на серці виконавиці та їхнього спільного сина глибокий шрам.

Життя Тіни після втрати коханого

Розрадою та втіхою для артистки був маленький син Веніамін. Тіна добудувала будинок під Києвом, який за життя не встиг закінчити Євген. Зробила все так, як вони планували. Вона випустила кілька хітів, які присвятила коханому, зокрема "Закрили твої очі". Зняла музичний фільм "Сила любові та голосу", в якому розповіла історію про любов та відданість, про сім'ю та життєлюбність. Історія, в якій слова, що сказала та проспівала співачка, стали порятунком і натхненням жити.

Фільм Тіни Кароль "Сила любові та голосу": дивіться відео онлайн

Час лікує, і Кароль показала це на власному прикладі. Євген навчив її бути сильною, самостійною. Після його смерті вона сама зайнялася своєю кар'єрою, стала однією з зірок першого ешелону українського шоубізнесу. А увесь біль виливала у творчості.

Тіна Кароль – "Закрили твої очі": дивіться відео онлайн

Тіна продовжила ту роботу, яку розпочала разом з коханим. Продовжила заради себе, нього та їхнього сина. Веніамін став головною людиною в житті артистки. Прагнувши для нащадка найкращого, вона наважилася відпустити його на навчання у Лондон. Коли батьки, рідні були проти такого рішення виконавиці, вона ні секунди не сумнівалася, що чоловік підтримав би її.

Відтоді Тіна жила на дві країни – постійно літала з Києва до Лондона. А коли почалося повномасштабне вторгнення, артистка все більше часу проводить з сином. Вони разом відпочивають, підтримують одне одного. Живуть, як хотів їхній тато, але завжди пам'ятають, він постійно разом із ними.

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