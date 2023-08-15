Исключением является только один, самый главный мужчина в жизни попдивы – ее сын Вениамин, который все больше напоминает своего покойного отца. 14 августа Евгению исполнилось бы 43 года, если бы в 2013 году его жизнь не забрал рак. Ко дню рождения любимого Тина даже повторила фотосессию, в которой супруги позировали когда-то. Однако теперь рядом с артисткой не муж, а сын, являющийся для нее всей жизнью.

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Какова трогательная история любви Тины Кароль и Евгения Огира и как смерть разлучила их – читайте дальше в материале 24 Канала.

Случайное знакомство и тайная свадьба

Судьбоносная встреча Тины и Евгения состоялась в 2007 году. Огир был музыкальным продюсером, они встретились на телеканале М1, когда артистка со скандалом ушла от предыдущего наставника. Сначала Евгений не обратил внимание на Кароль, а та очень смутилась и растерялась.

Потом мужчина стал продюсером исполнительницы, помогал ей строить музыкальную карьеру. Постепенно деловые отношения переросли в страстный роман, закончившийся тайной свадьбой. Уже в январе 2008 года влюбленные расписались в ЗАГСе, а затем Евгений осуществил мечту избранницы – они вместе улетели на Мальдивы, где устроили романтическую церемонию.

Тайная свадьба Кароль и Огира на Мальдивах / Фото Viva

Венчание и рождение сына

15 июня Тина и Евгений обвенчались в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, а в ноябре Кароль подарила любимому малыша, которого назвали Вениамином.



Венчание Евгения Огира и Тины Кароль / Фото "1+1"

Болезнь и смерть Евгения

Казалось, что их любовь каждый день становится все сильнее, оба сверкали от счастья, строили планы, строили дом и воспитывали сына. Но их жизнь перевернула страшная новость – у Евгения диагностировали рак желудка.

До последнего Тина не могла поверить в то, что любимый смертельно болен. Она отказывалась мириться с этим, делала все возможное, чтобы вылечить его.

25 января 2012 свой день рождения певица праздновала в палате больного мужа. Они оба продолжали работать и вместе с тем боролись с раком. Сначала оба появлялись вместе на публике, хотя и Евгений тогда заметно похудел, но никто даже не догадывался, что уже через несколько месяцев сердце Тины разобьет новость о его смерти. Это произошло 28 апреля в одной из киевских больниц. Это день, который оставил на сердце исполнительницы и их сына глубокий шрам.

Жизнь Тины после потери любимого

Утешением для артистки был маленький сын Вениамин. Тина достроила дом под Киевом, который при жизни не успел закончить Евгений. Сделала все, как они планировали. Она выпустила несколько хитов, которые посвятила любимому, в частности, "Закрыли твои глаза". Сняла музыкальный фильм "Сила любви и голоса", в котором рассказала историю о любви и преданности, о семье и жизнелюбии. История, где слова, которые сказала и спела певица, стали спасением и вдохновением жить.

Фильм Тины Кароль "Сила любви и голоса": смотрите видео онлайн

Время лечит, и Кароль показала это на своем примере. Евгений научил ее быть сильной, самостоятельной. После его смерти она сама занялась своей карьерой, стала одной из звезд первого эшелона украинского шоу-бизнеса. А всю боль изливала в творчестве.

Тина Кароль – "Закрыли твои глаза": смотрите видео онлайн

Тина продолжила работу, которую начала вместе с любимым. Продолжила ради себя, его и их сына. Вениамин стал главным человеком в жизни артистки. Стремясь для потомка лучшего, она решилась отпустить его на обучение в Лондон. Когда родители, родные были против такого решения исполнительницы, она ни секунды не сомневалась, что муж поддержал бы ее.

С тех пор Тина жила на две страны – постоянно летала из Киева в Лондон. С тех пор как началось полномасштабное вторжение, артистка все больше времени проводит с сыном. Они вместе отдыхают, поддерживают друг друга. Живут как хотел их папа, но всегда помнят, он постоянно вместе с ними.

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