Но кого действительно выбрала актриса и правда ли, что она получила "Оскар" благодаря отношениям с Харви Вайнштайном – расскажем в нашем материале.

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За несколько лет до Кука Марони

В 14 лет она твердо решила, что станет актрисой и сама судьба помогла ей в этом. Гуляя с мамой по улицам Нью-Йорка, ее заметил уличный фотограф и попросил сфотографировать. После этого Дженнифер заметили агентства, предлагали съемки, а затем начались и прослушивания для фильмов.

Лоуренс очень быстро начала свою актерскую карьеру. Даже школу ради этого оставила на 2 года раньше. Начиная с 2006 года ежегодно при ее участии выходило несколько ярких фильмов. Неудивительно, что звезда не была обделена и мужским вниманием.

Дженнифер Лоуренс вместе с Леонардо Ди Каприо / FilmMagic

Ей приписывали роман с партнером по фильму "Люди Икс: Первый класс" Николасом Холтом. После премьеры "Сборника лучиков надежды" пресса взвилась заголовками о ее возможных отношениях с Брэдли Купером. В 2015 году она начала встречаться с режиссером Дарреном Аронофски, а впоследствии Дженнифер заметили в компании давнего знакомого Дэвида Рассела.

Дженнифер Лоуренс и Харви Вайнштайн / Getty Images

Не обошлось и без пикантных скандалов. На фоне движения MeToo Лоуренс обвинили в отношениях со скандальным продюсером Харви Вайнштайном. Как будто благодаря этому она и получила свой "Оскар" за фильм "Сборник лучиков надежды". Впрочем, женщина отвергла все обвинения и заявила, что за пять лет совместной работы от Вайнштайна не было никаких притязаний.

Я была глубоко озабочена новостями о поведении Харви Вайнштайна. Я лично не претерпела никакой формы преследований и не знала ни об одном из этих обвинений. Такое злоупотребление непростительно и очень огорчает. Мое сердце со всеми женщинами, пострадавшими от этих грубых действий. И я хочу поблагодарить их за храбрость, чтобы выступить вперед,

– заявила тогда актриса.

Наиболее важным в плане личной жизни для Лоуренс стал 2018 год. Тогда она встретила своего нынешнего мужа Кука Марони.

Тайная семейная жизнь

Кук Марони – директор художественной галереи. С Дженнифер Лоуренс их познакомила общая знакомая. Мужчина стал "глотком свежего воздуха" для актрисы, поскольку воспринимал ее как женщину в первую очередь, а не мировую звезду. Лоуренс даже отказалась от своего телохранителя на время свиданий с Марони.

Когда я начала встречаться со своим нынешним мужем, мне было так стыдно приводить моего телохранителя на свидание. Так что я этого не делала и очень нервничала первые несколько раз, но все получилось вполне хорошо,

– делилась в одном из интервью Дженнифер.

Пара держала свои отношения в секрете. Актриса буквально училась жить как обычный человек: наслаждаться встречами с любимым, ходить в рестораны и вместе проводить с ним время не боясь публики.

Дженнифер Лоуренс и Кук Марони / Splash

Уже через год Кук сделал предложение любимой. А потом они устроили для своих друзей и семьи вечеринку, посвященную помолвке.

Он просто самый лучший человек, которого я встречала в своей жизни,

– отмечала Лоуренс.

Мужчина любит порадовать любимую дорогими подарками и все свое время уделяет ей. В октябре 2019 года Марони и Лоуренс отпраздновали свадьбу. Свои "да" они сказали в присутствии 150 гостей.

Лоуренс на прогулке с мужем / Splash

Дженнифер наслаждалась семейной жизнью теперь уже с официальным мужем. Ей на радость был даже поход в супермаркет вместе с ним.

Я думаю, это метафора брака. Идешь в магазин со списком – вот это и это нужно купить. Так же и в браке: это и это нужно делать вместе с мужем,

– отмечала женщина.

Начало 2022 года подарило супругам долгожданное пополнение в их семье – Дженнифер родила сына Сая. Звезда всеми силами пытается оберегать малыша от публичности. Когда актрисе приходится начинать новый проект, она доверяет Сая мужу и чувствует вину за то, что мало проводит с ним время.

К счастью, мой муж – лучший отец в мире,

– отмечала Лоуренс.

Дженнифер Лоуренс и Кук Марони / Splash

Тактику непубличности Дженнифер Лоуренс сохраняет до сих пор. Она не ведет соцсети, но радует поклонников своим участием в очередных громких лентах.