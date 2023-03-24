Нагадаємо, що в Україні заведено переводити годинники двічі на рік: на зимовий час наприкінці жовтня, а на літній – наприкінці березня, інформує 24 Канал. О котрій саме годині це треба робити – читайте нижче.

Цікаво В Україні переводять годинники на літній час: 3 факти, про які ви могли не знати

Часовий перехід в нашій країні здійснюють вже 27 років згідно з постановою Кабінету міністрів № 509 "Про порядок обчислення часу на території України" від 13 травня 1996 року.

В якій годині треба перевести годинники

У 2023 році перейти на літній час потрібно буде у ніч з 26 на 27 березня. Стрілки годинників необхідно перевести о 3:00 ночі. Через це різниця у час з іншими країнами також зміниться.

Зазначимо, що практично усі електронні пристрої, приєднані до інтернету, переводять годинники самостійно (смарт-годинники, фітнес-браслети та інші гаджети). Ручного переведення потребуватимуть механічні годинники, а також годинники на деяких пристроях, які не отримують інформацію про точні час та дату з мережі – кухонні плити, мікрохвильові печі тощо.

Куди переводити стрілки годинника

Стрілки годинника треба буде перевести вперед. Це означає, що тепер жителі України будуть спати на годину менше – доведеться раніше прокидатися. При цьому також збільшиться тривалість світлового дня, тобто сутеніти тепер буде близько 20.

Чи потрібно переводити годинник вручну на телефоні:

Якщо у вас сучасні смартфони, вам немає про що турбуватися – Android та iOS роблять все за вас. Можна це перевірити в Налаштуваннях меню "Дата та час" (там має бути встановлено автоматичне виставлення часу).

Якщо ж ви користуєтесь кнопковим телефоном, який не під'єднаний до інтернету, то система не зможе перевести годинник сама. Для цього вам потрібно зайти в Налаштування й вибрати відповідне меню дати та часу.

Нагадаємо, що раніше в Україні розглядали варіант відмови від переходу на літній і зимовий часи, однак досі це рішення остаточно не ухвалили.