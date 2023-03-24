Напомним, что в Украине принято переводить часы дважды в год: на зимнее время в конце октября, а на летнее – в конце марта, информирует 24 Канал. В каком часу это нужно делать – читайте ниже.

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Временный переход в нашей стране совершают уже 27 лет согласно постановлению Кабинета министров №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года.

Когда нужно перевести часы

В 2023 году перейти на летнее время нужно будет в ночь с 26 на 27 марта. Стрелки часов необходимо перевести в три часа ночи. Из-за этого разница в время с другими странами также изменится.

Отметим, что практически все электронные устройства, подключенные к интернету, переводят часы самостоятельно (смарт-часы, фитнес-браслеты и другие гаджеты). В ручном переводе потребуются механические часы, а также часы на некоторых устройствах, которые не получают информацию о точном времени и дате из сети – кухонные плиты, микроволновые печи и т.д.

Куда переводить стрелки часов

Стрелки часов нужно будет перевести вперед. Это значит, что теперь жители Украины будут спать на час меньше – придется раньше просыпаться. При этом также увеличится продолжительность светового дня, то есть смеркаться теперь будет около 20.

Нужно ли переводить часы вручную на телефоне:

Если у вас современные смартфоны, вам не о чем беспокоиться – Android и iOS делают все за вас. Это можно проверить в настройках меню "Дата и время" (там должна быть установлена автоматическая выставка времени).

Если вы пользуетесь кнопочным телефоном, который не подключен к интернету, то система не сможет перевести часы сама. Для этого вам нужно зайти в Настройки и выбрать подходящее меню даты и времени.

Напомним, что ранее в Украине рассматривали вариант отказа от перехода на летнее и зимнее время, однако до сих пор это решение окончательно не приняли.