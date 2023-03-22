Во время войны миллионы украинцев уехали за границу, в частности, в страны Европейского Союза. Там уже давно хотели отказаться от перехода на летнее и зимнее время, но пока такая традиция сохраняется. Поэтому украинцы, вынужденно выехавшие из страны, также переведут свои часы. Какая будет разница во времени – читайте дальше в материале 24 Канала.

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Какая будет разница с другими странами после перевода часов

Поскольку Европа также переведет часы, то разница во времени с Украиной останется такой, как есть сейчас.

Минус один час (в Украине – 8:00, в этих странах – 7:00): Австрия, Бельгия, Дания, Хорватия, Чехия, Испания, Франция, Нидерланды, Люксембург, Германия, Польша, Словакия, Словения, Швеция, Венгрия, Италия, Мальта , Норвегия.

(в Украине – 8:00, в этих странах – 7:00): Австрия, Бельгия, Дания, Хорватия, Чехия, Испания, Франция, Нидерланды, Люксембург, Германия, Польша, Словакия, Словения, Швеция, Венгрия, Италия, Мальта , Норвегия. Такое время, как в Украине: Болгария, Эстония, Финляндия, Греция, Литва, Латвия, Румыния, Кипр.

Болгария, Эстония, Финляндия, Греция, Литва, Латвия, Румыния, Кипр. Минус два часа (в Украине – 8:00, в этих странах – 6:00): Ирландия, Португалия.

(в Украине – 8:00, в этих странах – 6:00): Ирландия, Португалия. В Украине – 8:00, в США – 2 часа.

– 2 часа. В Украине – 8:00, в Японии – 14:00.

– 14:00. В Украине – 8:00, в Грузии – 9:00.

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Отметим, что на смартфонах, ноутбуках и других гаджетах время переводится самостоятельно, но на кнопочных телефонах или настенных часах нужно самостоятельно сделать это вечером 26 марта. Так вы уменьшите шансы опоздать утром на работу или не пропустите другие важные дела.